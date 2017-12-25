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(Görüntülü Haber) Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde Ahmet Abacı (90), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yeni Mahalle Namık Kemal Caddesi üzerindeki evinde yalnız yaşayan Ahmet Abacı'dan iki gündür haber alamayan yakınları, durumunu merak etti. Yakınları,...

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde Ahmet Abacı (90), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yeni Mahalle Namık Kemal Caddesi üzerindeki evinde yalnız yaşayan Ahmet Abacı'dan iki gündür haber alamayan yakınları, durumunu merak etti. Yakınları, girdikleri evde Abacı'yı hareketsiz halde bulunca sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlerinin incelemesinde Ahmet Abacı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Abacı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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