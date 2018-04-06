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(Görüntülü Haber) Yakıt yüklü tanker devrildi 1 yaralı

Taha AYHAN- MALATYA-) Malatya'da kontrolden çıkıp devrilen akaryakıt taşıyan tankerin sürücüsü Alaattin Çoban yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Ağarlar Mahallesi'nde meydana geldi. TOKİ şantiyesine akaryakıt taşıyan Alattin Çoban'ın...

Taha AYHAN- MALATYA-) Malatya'da kontrolden çıkıp devrilen akaryakıt taşıyan tankerin sürücüsü Alaattin Çoban yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Ağarlar Mahallesi'nde meydana geldi. TOKİ şantiyesine akaryakıt taşıyan Alattin Çoban'ın kullandığı 44 FS 908 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Yan yatan tankerin sürücüsü Çoban yaralandı. Kendi imkanları ile bulunduğu yerden çıkan Çoban, olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Çoban'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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