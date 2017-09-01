(Görüntülü Haber) Yakıt deposunda uyuşturucu sevkiyatı

Bülent TATOĞULLARI / ANTALYA, () - ANTALYA'da bir otomobilin yakıt deposunda, alüminyum folyoya sarılıp presle sıkıştırılmış 15 kilo toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneydoğu bölgesinden gelen bir otomobilde uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bilgisini aldı. Otomobili takibe alan polis, Antalya'nın Aksu İlçesi'nde operasyonla otomobili durdurdu. Otomobildeki E.E. ve F.D. gözaltına alınırken, otomobil Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi.



Otomobilde arama yapan polis, aracın yakıt deposuna gizlenmiş, alüminyum folyoya sarılıp presle sıkıştırılmış 15 kilo esrar ele geçirdi. Toz esrarı kent merkezinde 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına dağıtacakları belirlenen 2 şüpheli, folyoya sarılı esrarın yakıt deposu içinde koku yaymayacağını düşündükleri için bu yönteme başvurduklarını belirtti.



Diğer yandan Muratpaşa İlçesi'nde bir eve operasyon düzenleyen polis, 128 gram esrar ile 28 ekstasy hap ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.