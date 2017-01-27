Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi'nde, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı. Viranşehir'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik çalışma yürüten jandarma, 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 dürbün, 1 kamera, 19 cep telefonu, 5 tablet bilgisayar, örgütsel dokümanlar ile dijital veriler ve terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi. Doküman ve malzemelere el koyan jandarma tarafından gözaltına alınan Y.G., M.E., C.E., M.D., C.İ., R.M., N.E., M.L.B., İ.H.E., S.İ. ve F.G., sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Viranşehir’de terör operasyonu: 11 gözaltı
Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi'nde, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı. Viranşehir'de sosyal medya hesaplarından terör...
27 Ocak 2017 Cuma 18:35
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