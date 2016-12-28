VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polisin durdurduğu hafif ticari araçta yapılan aramada 26 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Viranşehir'de, uygulama yapan polislerin durumundan şüphelenerek durduğu 27 HS 646 plakalı hafif ticari aracın bagajında 26 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan polis, araç sürücüsü İbrahim İ.’yi gözaltına aldı.
(Görüntülü Haber) Viranşehir’de 26 kilo esrara 1 gözaltı
VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polisin durdurduğu hafif ticari araçta yapılan aramada 26 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Viranşehir'de, uygulama yapan polislerin durumundan şüphelenerek...
28 Aralık 2016 Çarşamba 16:56
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