Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şansal'a saldırı için DHMİ de soruşturma başlattı
Şansal'a saldıranlarin kim olduğu belli...
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert terör suçlaması
OHAL 3 ay daha uzatılacak!
Suriye’de ÖSO Astana barış görüşmelerinden çekiliyor
ÖSO, Suriye'de barış görüşmelerinden çekiliyor
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18...

(Görüntülü Haber) Viranşehir’de, 2 intihar

Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi'nde, Suriye uyruklu 15 yaşındaki genç iple kendisini tavana asarak, 21 yaşındaki kız ise 3'üncü kattan atlayarak intihar etti. İlk olay, Viranşehir'deki AFAD çadır...

Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi'nde, Suriye uyruklu 15 yaşındaki genç iple kendisini tavana asarak, 21 yaşındaki kız ise 3'üncü kattan atlayarak intihar etti. İlk olay, Viranşehir'deki AFAD çadır kentinde meydana geldi. Ülkesindeki iç savaştan kaçarak geldiği Viranşehir’de çadır kente yerleşen İbrahim İdris, bilinmeyen bir nedenle gece geç saatlerde banyo ve tuvaletlerin bulunduğu alanın tavanına bağladığı kendini astı. Yakınları tarafından asılı bulunan İbrahim İdris'in cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. GENÇ KIZ 3’ÜNCÜ KATTAN ATLADI Viranşehir'deki ikinci intihar olayı ise Şırnak Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalıma girdiği ileri sürülen Sevim Cinkılıç, oturduğu 3 katlı binanın çatısından kendisini boşluğa bıraktı. Kanlar içerisinde yere yığılan genç kızı gören bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öldüğü saptanan genç kızın cesedi güvenlik güçlerinin incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Her iki intihar olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55