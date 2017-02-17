Mustafa MERT/VİNRANŞEHİR (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde hakim ve savcı lojmanlarının yakınında patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yenişehir Mahallesi'ndeki hakim ve savcı lojmanlarının yakınında, bugün saat 20.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu belirtildi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Viranşehir'de patlama; yaralılar var (1)
Mustafa MERT/VİNRANŞEHİR (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde hakim ve savcı lojmanlarının yakınında patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yenişehir...
17 Şubat 2017 Cuma 21:35
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