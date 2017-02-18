MAHALLE BEKÇİSİ ŞEHİT OLDU Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda, lojmanlarda görevli Viranşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan mahalle bekçisi İbrahim Kete'nin de şehit olduğu ortaya çıktı. Saldırının ardından kayıp olduğu yönündeki ihbar üzerine Kete'nin lojmanın enkazı altında kalmış olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak çalışma başlatıldı. Arama kurtarma ekipleri, bir süre sonra İbrahim Kete'nin cenazesine ulaştı. VALİLİKTEN AÇIKLAMA Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliği de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Viranşehir ilçemizde Adliye personelinin ikamet ettiği lojmanlara düzenlenen bombalı saldırıda, lojmanlarda görevli Viranşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan Mahalle Bekçisi İbrahim Kete şehit olmuştur. Patlamanın ardından kaybolduğu yönünde alınan bilgiler üzerine patlamanın yol açtığı enkazda başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda İbrahim Kete’nin cansız bedenine ulaşılmıştır."
(Görüntülü Haber) Viranşehir'de hakim, savcı ve polis lojmanlarına bombalı araçla saldırı: 2 şehit, 17 yaralı (4)
MAHALLE BEKÇİSİ ŞEHİT OLDU Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda, lojmanlarda görevli Viranşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan mahalle bekçisi İbrahim...
18 Şubat 2017 Cumartesi 09:59
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.