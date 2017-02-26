(Görüntülü Haber) Viranşehir'de arazi kavgası: 5 yaralı
ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi'nde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, taş, sopa ve tüfek de kullanılan kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga, akşam saatlerinde Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre,...
26 Şubat 2017 Pazar 21:08
ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi'nde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, taş, sopa ve tüfek de kullanılan kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga, akşam saatlerinde Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan birbirleriyle akraba iki aile arasında çıkan tartışma, diğer aile bireylerinin de katılmasıyla kısa sürede taş, sopa ve pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 4'ü kadın 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi alan jandarmalar, tüfeği ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
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