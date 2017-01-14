(Görüntülü Haber) Virajda takla atıp su kanalına düştü

Fatih KARAÇALI/ADANA,() ADANA'da keskin viraja hızla girince takla atan otomobilin sürücü 27 yaşındaki Sefa Elbüken yara almadan kurtuldu. Kaza merkez Sarıçam İlçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndan, Sezai Karakoç Bulvarı'na çıkan Sefa Elbüken yönetimindeki 01 RM 834 plakalı hafif ticari araç, Sarıçam Kaymakamlığı yanındaki keskin virajda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarpan araç taktla atıp su kanalına düştü. Yan yatan araçta bulunan Ahmet Duru hafif şekilde yaralanırken, sürücü Elbüken'in ise burnu bile kanamadı. Kazayı gören vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartılan Duru, ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskin virajda aracının kontrolden çıktığını söyleyen sürücü Sefa Elbüken, "Fazla bir süratim yoktu. Bu yolda daha önce de bir çok kez kaza meydana geldi. Şansım varmış yara almadan kurtuldum" dedi. Polis kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.