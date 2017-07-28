İSTANBUL - VİNCİN DEVRİLMESİNDEN DAKİKALAR SONRA... Ramazan EĞRİ / İstanbul Yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle Haydarpaşa Limanı'nda dev vinçlerin devrilmesinin hemen ardından yaşanalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yaşanın yıkımın ardından henüz yangın çıkmadığı ancak dumanların yükseldiği görülüyor.
(Görüntülü Haber) Vincin devrilmesinden dakikalar sonra...
İSTANBUL - VİNCİN DEVRİLMESİNDEN DAKİKALAR SONRA... Ramazan EĞRİ / İstanbul Yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle Haydarpaşa Limanı'nda dev vinçlerin devrilmesinin hemen ardından yaşanalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi....
28 Temmuz 2017 Cuma 11:21
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