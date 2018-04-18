Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul Sancaktepe Emek Mahallesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan cami inşaatında, vincin direği işçinin üzerine düştü. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri vinç direğinin altında kalan işçiyi kurtarmaya çalışıyor.
(Görüntülü Haber) Vinç direği bir işçinin üzerine düştü (2)
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul Sancaktepe Emek Mahallesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan cami inşaatında, vincin direği işçinin üzerine düştü. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri vinç direğinin altında kalan işçiyi...
18 Nisan 2018 Çarşamba 13:13
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