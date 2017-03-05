(Görüntülü Haber) Varto- Muş karayoluna heyelan geldi
MUŞ ile Varto ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Kavaklıdere mevkiinde heyelan meydana geldi. Havaların aniden ısınması, karların erimesiyle birlikte Muş- Varto karayolunun Kavaklıdere mevkisine bugün saat 15.00 sıralarında heyelan...
05 Mart 2017 Pazar 20:51
MUŞ ile Varto ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Kavaklıdere mevkiinde heyelan meydana geldi. Havaların aniden ısınması, karların erimesiyle birlikte Muş- Varto karayolunun Kavaklıdere mevkisine bugün saat 15.00 sıralarında heyelan geldi. Dağdan topan taş ve toprak yığınları Varto- Muş arasındaki karayolunun ulaşıma kapanmasına yolaçtı. İhbar üzerine Karayolları ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonrası yol temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. Greyder operatörü olan Ergün Yenilmez, karayolunda heyelan riski olduğunu, bu nedenle çalışma yapılması gerektiğini bildirdi.
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