Van Ferit Melen Havalimanı 'nın Giden Yolcu bölümünün ön tarafında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken uçuşların saat 13.00 kadar ertelendiği bildirildi..
(Görüntülü Haber)Van Ferit Melen Havalimanı 'nında yangın
Van Ferit Melen Havalimanı 'nın Giden Yolcu bölümünün ön tarafında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken uçuşların saat 13.00 kadar ertelendiği bildirildi.. ...
29 Ağustos 2017 Salı 11:36
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