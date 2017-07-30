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(Görüntülü Haber) Van'da uyuşturucu operasyonu: 78 kilogram eroin ele geçirildi

Çağatay KENARLI/VAN, () - VAN'da polisin şüphe üzerine durdurduğu bir minibüste Lisa isimli dedektör köpekle yaptığı aramada 150 paket içerisinde 78 kilo 410 gram eroin ele geçirildi. Operasyon sırasında 2 kişi gözaltına alındı. Van...

Çağatay KENARLI/VAN, () - VAN'da polisin şüphe üzerine durdurduğu bir minibüste Lisa isimli dedektör köpekle yaptığı aramada 150 paket içerisinde 78 kilo 410 gram eroin ele geçirildi. Operasyon sırasında 2 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün saat 09.40 sıralarında Özalp girişinde şüphe üzerine 31 SM 638 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüste dedektör köpek 'Lisa' ile yapılan aramada aracın tavanına gizlenmiş 150 paket halinde 78 kilo 410 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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