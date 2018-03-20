(Görüntülü Haber) Van'da terör operasyonu: 19 gözaltı

Behçet DALMAZ/VAN, () - VAN'ın Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından 'Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Fikret Öncel' operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, 19 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 4 av tüfeği, 2 kurusıkı, dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Van Valiliği'nce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde düzenlediği terör operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, terör örgütü PKK/KCK üyelerine, örgütün şehir ve mahalle yapılanmalarına yönelik 'Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Fikret Öncel' operasyonu yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi: "19 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan ev aramalarında; 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 fotoğraf makinası, 1 kart okuyucu, 10 cep telefonu, 12 CD/DVD, 4 hafıza kartı, 1 taşınabilir bellek, 6 video kaseti ile çok miktarda örgütsel doküman ve örgütün propagandasına yönelik eşya ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma devam etmekte olup icra edilecek müteakip operasyonlarla birlikte; bölgemizde, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilecektir."