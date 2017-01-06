Orhan AŞAN/VAN,() - VAN'da terör örgütü propagandası yapmaktan gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propogandası yapan kişilere yönelik operasyon yaptı. Geçen hafta TEM ekiplerinin Van merkez ve Erciş ilçesinde bazı adreslere Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin desteği ile yaptığı operasyonda 4 şüpheli, terör örgütü propagandası suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerin ardından dün mahkemeye çıkarılan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Görüntülü Haber) Van'da PKK propagandasına 4 tutuklama
Orhan AŞAN/VAN,() - VAN'da terör örgütü propagandası yapmaktan gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör...
06 Ocak 2017 Cuma 12:50
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