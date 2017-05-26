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(Görüntülü Haber) Van'da PKK'nın üniversite yapılanmasına operasyonda 11 gözaltı

VAN'da PKK/KCK terör örgütünün üniversite yapılanmasına yönelik polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan istihbari çalışmalar sonrası polis sabah saatlerinde PKK/KCK terör örgütünün üniversite...

VAN'da PKK/KCK terör örgütünün üniversite yapılanmasına yönelik polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan istihbari çalışmalar sonrası polis sabah saatlerinde PKK/KCK terör örgütünün üniversite yapılanmasına yönelik Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü ve şehir merkezindeki öğrenci evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün faaliyetleri kapsamında 'gasp, darp, hürriyeti tahdit ve propaganda' suçunu işledikleri belirtilen 13 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise ikametlerde çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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