(Görüntülü Haber) Van'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon; 16 gözaltı
VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde PKK/KCK'nın gençlik ve şehir yapılanmalarına yönelik yapılan operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri...
11 Şubat 2017 Cumartesi 13:07
VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde PKK/KCK'nın gençlik ve şehir yapılanmalarına yönelik yapılan operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik ve şehir yapılanması içerisinde yer aldıkları belirtilen 16 kişi gözaltına alındı. Evlere düzenlene operasyonlarda gözaltına alınan 16 kişinin Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.
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