Orhan AŞAN/VAN,()-VAN'da polisin bir otomobilde yaptığı aramada 33 kilo 187 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit İlçesi'ne bağlı Kurubaş mevkiindeki uygulama yaptı. Durdurulan bir otomobilde Lisa ve Şila isimli narkotik köpekleri ile yapılan aramada farklı yerlere gizlenmiş 33 kilo 187 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, K.T. ve R.A. gözaltına alındı.
(Görüntülü Haber) Van'da otomobilden 33 kilo eroin çıktı
Orhan AŞAN/VAN,()-VAN'da polisin bir otomobilde yaptığı aramada 33 kilo 187 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit İlçesi'ne bağlı Kurubaş...
25 Ocak 2017 Çarşamba 10:50
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