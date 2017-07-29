(Görüntülü Haber) Van'da otomobilde yapılan aramada 10 kilo eroin ele geçti (Yeniden)

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN'da polisin şüphe üzerine bir otomobilde yaptığı aramada 10 kilo 980 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından merkez Edremit İlçesi Hal Kavşağı üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumdan şüphelenilerek durdurulan araçta arama yapıldı. Uyuşturucu operasyonları için eğitilen 'Şila' adlı köpekle yapılan aramalarda aracın yakıt deposuna gizlenen 20 paket halinde 10 kilo 980 gram eroin ele geçirildi. Polis F.A., A.T. ve K.T. adlı kişileri gözaltına aldı.