VAN'ın Tuşba ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 85 kilo 460 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde şüphe üzerine bir minibüsü durdurup, arama yaptı. Narkotik köpeği 'Alfa'nın da bulunduğu aramada, aracın içerisine zulalanmış, 84 paket halinde 85 kilo 460 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturuc ile ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Görüntülü Haber) Van'da minibüste 85 kilo eroin ele geçirildi
VAN'ın Tuşba ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 85 kilo 460 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Altıntepe...
08 Mayıs 2018 Salı 12:15
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.