(Görüntülü Haber) Van'da 94 kilo 620 gram eroin ele geçirildi
VAN'da polisin park halindeki bir araçta yaptığı aramada 94 kilo 620 gram eroin ele geçirildi. Merkeze bağlı Cevdet Paşa Mahallesi Ufuk Sokak'ta devriye gezen polis ekibi, saat 01.15 sıralarında şüphe üzerine park halindeki araçta arama...
23 Mayıs 2017 Salı 12:47
VAN'da polisin park halindeki bir araçta yaptığı aramada 94 kilo 620 gram eroin ele geçirildi. Merkeze bağlı Cevdet Paşa Mahallesi Ufuk Sokak'ta devriye gezen polis ekibi, saat 01.15 sıralarında şüphe üzerine park halindeki araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda araçta 183 paket halinde toplam 94 kilo 620 gram eroin ele geçirilirken, araç sahibinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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