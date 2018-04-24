(Görüntülü Haber) Van'da 63 kilo esrar ele geçirildi

VAN'ın Özalp ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 63 kilo 20 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özalp'te karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Dedektör köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada, aracın bagaj kısmında çuvallar içerisinde, 60 paket halinde, 63 kilo 20 gram toz esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.