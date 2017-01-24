(Görüntülü Haber) Van'da 37 kilo eroin ele geçirildi
VAN'ın Kurubaş Mevkii yakınlarında durdurularak aranan hafif ticari araçta 37 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Aldıkları istihbaratı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat...
24 Ocak 2017 Salı 13:30
VAN'ın Kurubaş Mevkii yakınlarında durdurularak aranan hafif ticari araçta 37 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Aldıkları istihbaratı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 04.00 sıralarında Ç.A. yönetimindeki 34 AJ 3418 plakalı hafif ticari aracı, Van-Gürpınar Karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Mevkii'nde durdurararak arama yaptı. 'Lisa' adlı dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 37 kilo eroin ele geçirildi. 45 yaşındaki Ç.A. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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