(Görüntülü Haber) Van'da 11 kişi gözaltına alındı

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 3 av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah Van’ın merkez İpekyolu ile Tuşba İlçesi'ndeki birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltna alınan 11 kişi Van Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.