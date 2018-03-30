(Görüntülü Haber) Van'da 109 kilo eroin ele geçirildi
VAN'da polisin şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı TIR'da 109 kilo 510 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Erciş Karoyulu...
30 Mart 2018 Cuma 10:39
VAN'da polisin şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı TIR'da 109 kilo 510 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Erciş Karoyulu üzerinde durumundan şüphelenerek durdurdukları TIR'da arama yaptı. Narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan aramada TIR'ın kapılarına gizlenmiş 213 paket halinde 109 kilo 510 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili sürücü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.