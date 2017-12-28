(Görüntülü Haber) Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi
VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri 102 kilo 100 gram eroin ele geçirirken 2 kişiyi gözaltına aldı. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçesi Yeni Mahallede bir evde ve yanında bulunan garajda uyuşturucu madde bulunduğunun belirlenmesi...
28 Aralık 2017 Perşembe 12:31
VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri 102 kilo 100 gram eroin ele geçirirken 2 kişiyi gözaltına aldı. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçesi Yeni Mahallede bir evde ve yanında bulunan garajda uyuşturucu madde bulunduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Narkotik eğitimli köpek 'Zeyna' birlikte yapılan aramada, garaj içerisinde 4 çuval içerisine saklanmış 200 paket halinde 102 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili H.U.ve N.U. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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