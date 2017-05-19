(Görüntülü Haber) Valilik önündeki kavgaya biber gazlı müdahale: 7 gözaltı
ADIYAMAN'da valilik önünde bilinmeyen nedenle kavga eden iki gruba biber gazıyla müdahale eden polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndaki valilik önünde karşılaşan...
19 Mayıs 2017 Cuma 17:18
ADIYAMAN'da valilik önünde bilinmeyen nedenle kavga eden iki gruba biber gazıyla müdahale eden polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndaki valilik önünde karşılaşan iki grup bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek tekme- tokat kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polislerin uyarılarına rağmen gruptakiler kavga etmeyi sürdürünce, biber gazıyla müdahale edildi. Müdahaleyle sonlandırılan kavgaya karışan 7 kişi, polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.