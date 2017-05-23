(Görüntülü Haber) Vagonun üzerinde fotoğraf çektirirken 30 bin voltluk elektrik akımına kapılan liseli Ebru toprağa verildi

ESKİŞEHİR'de fotoğraf çektirmek için çıktığı yük treni vagonunun üzerinde 30 bin voltluk elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 16 yaşındaki Ebru Demir gözyaşları içinde toprağa verildi. Olay, geçen Pazar Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Enveriye Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Eskişehir Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ebru Demir, istasyon yakında bekleyen yük treninin vagonlarından birinin üzerine çıkıp fotoğraf çektirmek istedi. Demir, vagonların üstünden geçen 30 bin voltluk yüksek gerilim hattına kapıldı. Giysileri alev alan Demir'i arkadaşı 17 yaşındaki Ekrem Lale kurtarmaya çalıştı. Olay sırasında hareket eden tren, çevrede bulunanların uyarısı üzerine yaklaşık 150 metre kadar gittikten sonra Enveriye Tren İstasyonu'nda durdu. Ebru Demir çevredeki vatandaşlar tarafından vagon üzerinden indirilip ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, ambulansla Ankara'ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Ebru Demir'i kurtarmak isterken yaralanan Ekrem Lale de kaldırıldığı ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. TABUTUNUN ÜZERİNE DUVAK KONULDU Ölen Ebru Demir için bugün öğleyin Çamlıca Mahallesi'ndeki Orta Camii'nde tören düzenlendi. Cami avlusuna getiren Ebru'nun tabutunun üzerine gelin duvağı konuldu. Cenaze törenine Ebru'nun fabrika işçisi olan babası Gültekin Demir, yakınları, Günyüzü İlçe Kaymakamı Aydın Göçer, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhittin Adıyaman, okul arkadaşları, öğretmenleri ile çok sayıda kişi kaldırıldı. Yakınları ve arkadaşları Ebru için gözyaşı döküp ağladı. Ebru Demir, öğle namazını ardından kılınan cenaze namazından sonra götürüldüğü Karagözler Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Ölümü, yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğan Ebru Demir'in sosyal paylaşım sitesinde 'Sevenlerin gönlünde sevilenler ölümsüzdür' yazısını paylaşması dikkat çekti.