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(Görüntülü Haber) Uzman Çavuş Şirin'in acı haberi Çorum'daki ailesine ulaştı

Yusuf ÇINAR/DODURGA (Çorum), () - DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan jandarma uzman çavuş 25 yaşındaki Ali Şirin'in memleketi Çorum’un Dodurga İlçesi'ndeki...

Yusuf ÇINAR/DODURGA (Çorum), () - DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan jandarma uzman çavuş 25 yaşındaki Ali Şirin'in memleketi Çorum’un Dodurga İlçesi'ndeki baba evine ateş düştü. Jandarma uzman çavuş Ali Şirin'in şehadet haberi, Dodurga İlçesi'ne bağlı Dibekli Köyü'nde yaşayan babası Mustafa ile annesi Fatma Şirin'e, askeri yetkililerce verildi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan Şirin çifti, gözyaşlarına boğuldu, yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine akın etti. Şehit uzman çavuş Şirin'in tek katlı gecekondu olan baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Ailenin 3 çocuğundan biri olan, 2 yıllık uzman çavuş Ali Şirin'in Diyarbakır'da görev yaptığı, bir yıl önce de Hülya Şirin ile evlendiği belirtildi. 'GAM YOK, TASA YOK, İMAN VAR, ŞAHADET VAR' Şehit uzman çavuş Ali Şirin'in daha önce katıldığı bir operasyon öncesi, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden, ”Gam yok, tasa yok, keder yok, iman var, şahadet var, cennet var, ölmek var, dönmek yok” yazıp paylaşımda bulunduğu görüldü. Diyarbakır'daki resmi törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na gönderilen şehidin naaşının, bu gece Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morgunda bekletileceği, yarın sabah da köye götürülerek öğle namazına müteakip toprağa verileceği bildirildi.

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