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(Görüntülü Haber) Üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna giren emekli K.Y. (65) bilinmeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu üzerine döktüğü benzinle kendisini ateşe verdi. İstasyon görevlilerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırılan...

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna giren emekli K.Y. (65) bilinmeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu üzerine döktüğü benzinle kendisini ateşe verdi. İstasyon görevlilerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırılan K.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Dalyan Mahallesi merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna girerek litrelik pet şişeyle benzin alan işçi emeklisi, evli ve 4 çocuk babası K.Y., herkesin şaşkın bakışları arasında yakıtı üzerine döktü. K.Y., daha sonra çakmağı çakarak kendisini ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalan K.Y.'ye, akaryakıt istasyonu görevlileri yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Görevlilerin müdahalesiyle kurtarılan K.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan K.Y., yapılan ilk müdahale sonrası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. K.Y. daha sonra İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi. K.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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