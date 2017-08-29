ANTALYA'da uyuşturucuyu kanser nedeniyle alınan memesinin boşluğunda saklayan N.A. ile arkadaşı E.K., gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi'nde 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotim ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledikleri N.A. ile E.K'.yi gözaltına aldı. 2 kadının üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 110 gram eroin, 4 bin 750 TL ve hassas terazi ele geçirildi. N.A.'nın meme kanseri olduğu, alınan bir memesinin boşluk yerine uyuşturucu maddeleri sakladığı belirtildi. Şüpheli kadınlar, Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınması ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Uyuşturucuyu alınan meme boşluğuna saklamış
ANTALYA'da uyuşturucuyu kanser nedeniyle alınan memesinin boşluğunda saklayan N.A. ile arkadaşı E.K., gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi'nde...
29 Ağustos 2017 Salı 17:20
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