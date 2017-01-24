Cihan KAYA/DALAMAN (Muğla), () - MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'nde, uyuşturucu ticaretine karşı jandarma ekipleri, narkotik köpekleri 'Alçı' ve 'Çimen' eşliğinde denetim yaptı. Fethiye- Muğla Karayolu Göçek Tüneli çıkışında dün saat 13.00'te kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri, 3 saat boyunca uyuşturucu ticaretine karşı otomobil, otobüs, minibüs gibi araçları kontrol etti. Aramalara narkotik köpekleri 'Alçı' ve 'Çimen' de yer aldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.
(Görüntülü Haber) Uyuşturucuya karşı yol denetimi
Cihan KAYA/DALAMAN (Muğla), () - MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'nde, uyuşturucu ticaretine karşı jandarma ekipleri, narkotik köpekleri 'Alçı' ve 'Çimen' eşliğinde denetim yaptı. Fethiye- Muğla Karayolu Göçek Tüneli çıkışında...
24 Ocak 2017 Salı 14:59
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