KAYSERİ, () - KAYSERİ'de polisin, nakotik köpeği 'Sedef'le bir araçta yaptığı aramada, yedek lastiğin içine gizlenmiş 5 kilo esrar ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya yolu üzerindeki uygulama noktasında Muğla plakalı bir aracı durdurdu. Ekiplerin narkotik köpeği 'Sedef'le yaptığı aramada, aracın bagaj kısmının altındaki yedek lastiğin içine gizlenmiş 5 kilo esrar bulundu. Araçtaki S.Ç. ve C.F. gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 kişi, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber)Uyuşturucu tacirleri,'Sedef'ten kaçamadı
KAYSERİ, () - KAYSERİ'de polisin, nakotik köpeği 'Sedef'le bir araçta yaptığı aramada, yedek lastiğin içine gizlenmiş 5 kilo esrar ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya...
12 Şubat 2017 Pazar 14:56
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.