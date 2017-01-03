Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile gözaltına alınan İ.A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda İ.A., F.Ç., İ.Ö., N.N.Ö. ve G.D. yakalandı. Zanlıların üzerlerinde ve İ.A.’nın evinde yapılan aramada toplam 15 gram bonzai ve 7 gram metamfetamin ele geçirildi. N.N.Ö., G.D., F.Ç. ve İ.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen İ.A. ise 'uyuşturucu ticareti' yaptığı iddiasıyla adliyeye gönderildi.
(Görüntülü Haber) Uyuşturucu şüphelisi adliyeye sevk edildi
Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile gözaltına alınan İ.A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri...
03 Ocak 2017 Salı 16:33
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