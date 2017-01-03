(Görüntülü Haber) Uyuşturucu şüphelisi adliyeye sevk edildi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile gözaltına alınan İ.A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda İ.A., F.Ç., İ.Ö., N.N.Ö. ve G.D. yakalandı. Zanlıların üzerlerinde ve İ.A.’nın evinde yapılan aramada toplam 15 gram bonzai ve 7 gram metamfetamin ele geçirildi. N.N.Ö., G.D., F.Ç. ve İ.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen İ.A. ise 'uyuşturucu ticareti' yaptığı iddiasıyla adliyeye gönderildi.