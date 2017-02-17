(Görüntülü Haber) Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 kişi adliyeye sevk edildi

Nedim KOVAN- Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), () – ORDU’da polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 kişi adliyeye sevk edildi. Ordu’nun Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ünye, Fatsa, Altınordu ilçeleri, Samsun merkez ve Terme ilçesi ile İstanbul Esenyurt’ta, tespit edilen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Polis tarafından 3 gün önce düzenlenen operasyonda bin 548 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 26 sentetik hap, satışa hazır 12 gram esrar, 2 terazi, 1 pompalı av tüfeği, 1 tabanca ve 190 fişek ile mermi ele geçirildi. Ordu Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve Ordu Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen 32 şüpheli, bugün geniş güvenlik önlemleri altında Ünye Adliyesi’ne sevk edildi.