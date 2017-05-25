(Görüntülü Haber) Uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltında

Mehmet CANDAN / İZMİR, () İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde, uyuşturucu imalatı ve satışı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 205 gram kubar esrar ve 41 kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aliağa'nın Çakmalı Mahallesi'nde uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan teknik takip sunucunda belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 205 gram kubar esrar, 41 kök hint keneviri ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin de aranmasının devam ettiği bildirildi.