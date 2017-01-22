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(Görüntülü Haber)Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi adliyeye sevk edildi

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele...

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri tarafından 2 gün önce Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapılan operasyonda çok sayıda sentetik uyuşturucu, 30 gram bonzai maddesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ile fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan İ.Y., O.Y., A.Ç., R.Ç., B.G., B.G., H.H.T., M.D. ve S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.T. ise, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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