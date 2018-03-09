(Görüntülü Haber) Uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () DENİZLİ'de, uyuşturucu madde satanlara yönelik olarak polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 8 kişi, tutuklandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak geçen çarşamba günü, 4 ayrı adrese Özel Harekat Şubesi desteğinde, eş zamanlı operasyon düzenledi. Havadan drone destekli operasyonda, uyuşturucu sattığı tespit edilen kişilerin evlerine baskınlar yapıldı. Dokuzkavaklar ve Zeytinköy mahallelerindeki operasyonda, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu madde satıcısı 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 20 gram eroin, 15 gram metamfetamin, 50 gram esrar ve ruhsatsız tabanca el geçirildi. Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler Ç.Ç., Ş.D., B.B., M.I., A.K., Ç.K., Ş.Z. ve S.S. tutuklandı.