Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'dan Münbiç açıklaması
TSK'dan Münbiç açıklaması
Kılıçdaroğlu: Almanya'nın Bozdağ'ın toplantısını iptal etmesi Asla ve asla doğru değildir
Kılıçdaroğlu'dan Almanya'ya Bozdağ tepkisi
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel...
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...

(Görüntülü Haber) Uyuşturucu kullanıp market soydular

ADANA'da 7'si 18 yaşından küçük 8 kişi, 2 gün arayla girdikleri Suriyeliler'e ait marketlerde silahlı soygun yaptı. Soyguncuların kaçış anlarına ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelileri yakaladı. Merkez Seyhan...

ADANA'da 7'si 18 yaşından küçük 8 kişi, 2 gün arayla girdikleri Suriyeliler'e ait marketlerde silahlı soygun yaptı. Soyguncuların kaçış anlarına ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelileri yakaladı. Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Yeşilevler Mahallesi'nde oturan 19 yaşındaki Şerafettin E. ile yaşı küçük 7 arkadaşı, 13 Şubat'ta iddiaya göre uyuşturucu kullanıp, pompalı tüfek ve tabanca ile girdikleri Suriyeli Ahmet A.'ya ait marketten 500 lira para ile 10 şişe parfüm çaldı. 2 gün sonra aynı bölgede bu kez Suriyeli Muhammet M.'nin marketine yine silahlı gelen şüpheliler, bilgisayar monitörü, 600 lira para ile 2 müşterinin cep telefonlarını da alıp kaçtı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soygun öncesi uyuşturucu kullandığı öne sürülen Şerafettin E. ile yaşları 12-16 arasında değişen 7 arkadaşını yakaladı. Yaşları küçük olan 7 zanlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Asayiş Şubesi'nde sorgulanan Şerafettin E. suçunu itiraf etti. Şerafettin E., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.