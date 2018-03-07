(Görüntülü Haber) Uyuşturucu kullanıp kaza yapan iki genci, mahalleli darp etti

BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon elektrik direğine çarparak devrildi, trafonun patlamasıyla mahallede elektrikler kesildi. Kazadan sonra kendi imkanlarıyla kamyondan çıkarak kaçmaya çalışan ve uyuşturucu kullandıkları öne sürülen iki genç, mahalleli tarafından yakalanarak darp edildi. Öfkeli kalabalığın elinden olay yerine gelen polisler tarafından kurtarılan iki kişi, polis merkezi götürüldü.Olay, merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Caddesi'nde meydana geldi. Nakliyecilik yapan O.G. (24), iddiaya göre arkadaşı C.K. (20) ile uyuşturucu madde kullandıktan sonra 16 SPS 65 plakalı nakliye kamyonu ile evlerine gitmek üzere yola çıktı. O.G.'nin yönetimindeki kamyon, Namazgah Caddesi üzerinde elektrik trafosuna çarparak yan yattı. Trafonun patlaması ile mahalledeki elektrikler kesildi. Yan yatan kamyonun içerisindeki 2 genç kendi imkanları ile çıktı.MAHALLELİ TARAFINDAN LİNÇ EDİLMEK İZTENDİLERKazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan, ancak ayakta durmakta güçlük çeken O.G. ile C.K., mahalleli tarafından yakalanarak darp edildi.İki genç ihbar üzerine olay yerine gelen polisler tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken 2 gence, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.G.ve C.K., uyuşturucu madde kullandıklarını itiraf etti.Ortalığını birbirine katan ve rahat tavırları ile dikkati çeken 2 genç, kendilerini görüntüleyen gazetecilere de gülerek kameralara el salladı. İki genç gözaltına alındı. Bu arada kaza nedeniyle kapanan yol, kamyonun çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





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BURSA'DA UYUSTURUCU MADDE KULLANDIKTAN SONRA KAZA YAPTIKLARI MAHALLEDE ELEKTRIK KESINTISINE NEDEN OLAN O.G. (MAVI TISORTLU-ELINDE SU SISESI VAR) ILE C.K. (KIRMIZI MONTLU), OFKELI KALABALIK TARAFINDAN DARP EDILDI. (FOTOGRAF: /BURSA)



