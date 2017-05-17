(Görüntülü Haber) Üst geçitte intihara kalkıştı

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, iş kazası geçirmesi nedeniyle ayrıldığı fabrikadan parasını alamadığını iddia eden 32 yaşındaki Akif S., üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisler yaklaşık yarım saat görüştükleri Akif S.'yi ikna ederek intihardan vazgeçirdi. Olay, D-100 Karayolu Halkevi mevkiinde bulunan Mimar Sinan Köprüsü'nde meydana geldi. Bir fabrikada çalıştığı sırada iş kazası geçirmesi sonrası işsiz kaldığını ve iş yerinden parasını alamadığını iddia eden Akif S., D-100 Karayolu üzerindeki üst geçitte korkulukları aşarak köprünün çelik ayaklarına çıktı. Akif S.'yi üst geçitte görenler polisi ve 112 Acil'i aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri Akif S. ile görüştü. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından ikna edilen Akif S., üst geçide çıktı. Akif S. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.