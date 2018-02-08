(Görüntülü Haber) Üst geçitte intihar girişimi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da yüzde 40 engelli raporu olan M.N.Y. (44), işsiz olduğu gerekçesiyle üst geçitte intihar girişiminde bulundu.



Antalya'da Yüzüncü Yıl Bulvarı'ndaki yaya üst geçidinin en uç noktasına çıkan M.N.Y.'nin atlayacağını söylemesi üzerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri olay yerine geldi. Üstüne benzin döken Y., elindeki çakmakla kendini yakacağını söyledi. M.N.Y., ardından üstündekileri çıkararak, elindeki pala diye tabir edilen bıçakla vücudunu keseceğini belirtti. İşsiz olduğunu polislere anlatan Y., iş için Büyükşehir Belediyesi ve valiliğe başvurduğunu, ancak kendisine iş verilmediğini iddia etti. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın olay yerine gelmesini isteyen M.N.Y.'yi, telefonla görüştüğü polis müdürü ikna etti.



M.N.Y., daha sonra polis aracıyla polis merkezine götürüldü.