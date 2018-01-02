Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL Üsküdar'da 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. 3 katlı ahşap bir binada saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda binayı sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
(Görüntülü Haber) Üsküdar'da 3 katlı ahşap bina yanıyor (1)
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL Üsküdar'da 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. 3 katlı ahşap bir binada saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda binayı sardı. Yangına müdahale...
02 Ocak 2018 Salı 10:39
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