(Görüntülü Haber) Üsküdar'da 3 katlı ahşap bina yanıyor (1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL Üsküdar'da 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. 3 katlı ahşap bir binada saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda binayı sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.