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(Görüntülü Haber) Uşak’ta tarihi konak kül oldu

UŞAK’ta 200 yıllık geçmişe sahip tarihi Celep Konağı, alevlere teslim oldu. Avlu içindeki 3 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında, çevredeki 4 ev de zarar gördü. Sokakların dar olmasından dolayı yangın bölgesine...

UŞAK’ta 200 yıllık geçmişe sahip tarihi Celep Konağı, alevlere teslim oldu. Avlu içindeki 3 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında, çevredeki 4 ev de zarar gördü. Sokakların dar olmasından dolayı yangın bölgesine ulaşamayan Uşak Belediyesi İtfaiye ekipleri, sokaklara metrelerce su hortumları ile ek yaparak müdahale ettiği alevleri 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alınabildi.

Aybey Mahallesi Çapa Sokak’ta bulunan ve Uşak Belediyesi tarafından 3 yıl önce restorasyon yapılmak üzere satın alınan tarihi Celep Konağı’nda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Ahşap konakta alevler kısa sürede yayıldı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri sokakların dar olmasından dolayı evin bulunduğu sokağa giremeyince, ara sokaklarda metrelerce su hortumları ekleyerek yangına müdahale etti. İtfaiyecilerle birlikte çatılara çıkan vatandaşlar yangını söndürmek için büyük mücadele verdi.

3 katlı tarihi konağın duvarları alevlerin etkisi ile çökerken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Ahşap konağın alevleri yandaki 4 eve de sıçradı, ancak itfaiye ekipleri yangını çatılarda söndürmeyi başardı. 2 saat süren çalışma alevler kontrol altına alınırken, yangının çıkış sebebini bulmak için soruşturma başlatıldı.

 

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