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(Görüntülü Haber) Uşak'ta, kimyasal madde yüklü TIR'a tren çarptı

Ramazan ÇETİN/UŞAK, )- UŞAK'taki hemzemin geçitte yük treninin çarptığı TIR'daki fosfonik asit dolu variller yola saçıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bir süre karantinaya alınan yoldaki ulaşım, varillerin kaldırılmasının ardından...

Ramazan ÇETİN/UŞAK, )- UŞAK'taki hemzemin geçitte yük treninin çarptığı TIR'daki fosfonik asit dolu variller yola saçıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bir süre karantinaya alınan yoldaki ulaşım, varillerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza, bu sabah, Uşak- Ankara Karayolu Özdilek Kavşağı'ndaki hemzemin geçitte meydana geldi. 22 ton fosfonik asit yüküyle hemzemin geçitten geçen Sercan Kaçmaz yönetimindeki 41 YK 953 plakalı TIR'a, makinist Sait Tuncer yönetimindeki, Afyonkarahisar'dan dönen vagonsuz yük treni, dorse bölümünden çarptı. TIR'da yüklü kimyasal madde dolu variller yola saçıldı. Çevreye dökülen kimyasal madde nedeniyle bölge karantina altına alındı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelen ekipler, olay yerinden numuneler alarak inceleme başlattı. Kazanın meydana geldiği Uşak-Denizli Karayolu trafiğe kapatıldı. Çevreye saçılan kimyasal madde varilleri ise toplanarak özel donanımlı araç ile götürüldü. Kazaya karışan TIR, vinç yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Konuyla ilgili uzman bir firmanın yetkilileri olay yerine gelerek, temizlik yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR sürücüsü Sercan Kaçmaz'ın sözlü ifadesinde, hemzemin geçitten geçtiği sırada, bariyerin kapanmadığını iddia ettiği öğrenildi. Sürücünün ayrıca, trenin sirenini duyduğunu fakat çok yakın olduğu için rayların üzerinde kaldığını söylediği belirtildi.

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