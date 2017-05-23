Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, () UŞAK Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) keçe imalatı yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.Uşak-İzmir Karayolu üzerinde bulunan Uşak OSB'de, 114. Cadde'de bulunan keçe imalatı üzerine faaliyet gösteren Gökhan Karateke'ye ait fabrikada, bugün saat 06.30'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Önce fabrika çalışanları ardından Uşak OSB itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürülemedi, tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine Uşak Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, ilçelere ait arazözler takviye olarak olay yerine yönlendirildi. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, ilk belirlemelere göre, 5 milyon lira maddi hasar olduğu belirtildi. Jandarmanın soruşturma başlattığı yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar sürüyor.
(Görüntülü Haber) Uşak'ta keçe fabrikasında yangın
Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, () UŞAK Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) keçe imalatı yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.Uşak-İzmir Karayolu...
23 Mayıs 2017 Salı 12:49
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