(Görüntülü Haber) Uşak'ta FETÖ'den 13 kişi adliyede

UŞAK Üniversitesi'nde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Şubat'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Uşak Üniversitesi çalışanlarına yönelik operasyon yapıldı. 10'u akademisyen, 1'i mühendis, 1'i iç denetçi ve 1'i tekniker olmak üzere 2'si kadın 13 kişi gözaltına alındı. Biri kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen toplam 13 şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme sistemi Bylock'u kullandıkları belirlendiği ifade edildi. Şüpheliler bu sabah, sağlık kontrolü ardından adliyeye sevk edildi.