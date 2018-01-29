(Görüntülü Haber) Urla'da yatla getirilen 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi
İZMİR'in Urla ilçesinde, Yunan adalarından yatla getirildiği öne sürülen yaklaşık 1.5 ton, uyuşturucu madde 'skunk' (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...
29 Ocak 2018 Pazartesi 18:43
İZMİR'in Urla ilçesinde, Yunan adalarından yatla getirildiği öne sürülen yaklaşık 1.5 ton, uyuşturucu madde 'skunk' (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz yoluyla uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Urla'nın Demircili Mahallesi'nde, içinde evlerin de bulunduğu iki arazi kiralayan bazı kişilerin, lüks yatla Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdiğini belirleyen ekipler, yaklaşık iki aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. İki narkotik köpeği ve 100'e yakın polisin katıldığı operasyonda, yaklaşık 1.5 ton skunk denilen uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
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